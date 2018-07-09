Fernando Torres transferini açıkladı!

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Fernando Torres, sosyal medya hesabından 10 Temmuz Salı sabahı yeni takımını duyuracağını açıkladı.
Adı sıkça Amerika Ligi ekiplerinden Chigaro Fire ile anılan 34 yaşındaki golcü için Japonya Ligi'nden Sagan Tosu, Avustralya'dan Sidney ve Melbourne'ün de girişimlerde olduğu belirtildi.
Genç yaşta Atletico Madrid forması ile tanışan Fernando Torres, Avrupa'da Liverpool, Chelsea ve Milan formaları da giydi.
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Adı sıkça Amerika Ligi ekiplerinden Chigaro Fire ile anılan 34 yaşındaki golcü için Japonya Ligi'nden Sagan Tosu, Avustralya'dan Sidney ve Melbourne'ün de girişimlerde olduğu belirtildi.
Genç yaşta Atletico Madrid forması ile tanışan Fernando Torres, Avrupa'da Liverpool, Chelsea ve Milan formaları da giydi.
İŞTE FERNANDO TORRES'İN O PAYLAŞIMI;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın