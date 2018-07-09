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Fernando Torres transferini açıkladı!

Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Fernando Torres, sosyal medyadan transferini duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fernando Torres transferini açıkladı!
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09 Temmuz 2018 21:44
Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Fernando Torres, sosyal medya hesabından 10 Temmuz Salı sabahı yeni takımını duyuracağını açıkladı.

Adı sıkça Amerika Ligi ekiplerinden Chigaro Fire ile anılan 34 yaşındaki golcü için Japonya Ligi'nden Sagan Tosu, Avustralya'dan Sidney ve Melbourne'ün de girişimlerde olduğu belirtildi.

Genç yaşta Atletico Madrid forması ile tanışan Fernando Torres, Avrupa'da Liverpool, Chelsea ve Milan formaları da giydi.

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