Fernando Torres transferini açıkladı!

İŞTE FERNANDO TORRES'İN O PAYLAŞIMI;

Son olarakekiplerindenforma giyen, sosyal medya hesabındansabahı yeni takımını duyuracağını açıkladı.Adı sıkça Amerika Ligi ekiplerinden Chigaro Fire ile anılan 34 yaşındaki golcü için Japonya Ligi'nden Sagan Tosu, Avustralya'dan Sidney ve Melbourne'ün de girişimlerde olduğu belirtildi.Genç yaşta Atletico Madrid forması ile tanışan Fernando Torres, Avrupa'da Liverpool, Chelsea ve Milan formaları da giydi.