Fernando Torres paylaştı: "Geri dönmeye karar verdim"

Geçen sezon başlamadan emekliliğini açıklayan 37 yaşındaki İspanyol forvet Fernando Torres geri dönmeye karar verdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fernando Torres paylaştı: 'Geri dönmeye karar verdim'
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26 Mayıs 2021 02:56
İspanya'nın yakın zamanda futbolu bırakan golcülerinden Fernando Torres yeniden sahalara döneceğini açıkladı.

Fernando Torres Instagram paylaşımında hayatta sadece futbol oynamayı bildiğini söyleyerek Cuma günü oynayacağı yeni yeri açıklayacağını belirtti.

Torres'in açıklaması şöyle: "Hayatta sadece bir şeyi anladım: Oynamak. Bu yüzden de geri dönmeye karar verdim. Bu Cuma günü nerede olduğunu söyleyeceğim"

Fernando Torres'in "Oynamak" sözleriyle kastettiği kulübün hangisi olacağı merakla beklenirken bu paylaşımının viral bir reklam olabileceği de konuşuluyor.



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