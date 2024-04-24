Fernando Torres, Atletico'da terfi aldı!

Atletico Madrid'in U19 takımına teknik direktörlük yapan Fernando Torres, gelecek sezondan itibaren İspanyol devinin B takımını çalıştıracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fernando Torres, Atletico'da terfi aldı!
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24 Nisan 2024 18:41
Atletico Madrid'in efsane ismi Fernando Torres, İspanyol devinde yeni bir göreve geldi.

Relevo'nun haberine göre; Atletico Madrid'in U19 takımına teknik direktörlük yapan Fernando Torres, gelecek sezondan itibaren İspanyol devinin B takımını çalıştıracak.

Atletico Madrid'in B takımında şu anda 49 yaşındaki İspanyol Luis Tevenet görev yapıyor.

İspanyol ekibinin genç takımında Torres, 15 maçta 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

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