Fernando Torres, Atletico'da terfi aldı!

Atletico Madrid'in efsane ismi Fernando Torres, İspanyol devinde yeni bir göreve geldi.
Relevo'nun haberine göre; Atletico Madrid'in U19 takımına teknik direktörlük yapan Fernando Torres, gelecek sezondan itibaren İspanyol devinin B takımını çalıştıracak.
Atletico Madrid'in B takımında şu anda 49 yaşındaki İspanyol Luis Tevenet görev yapıyor.
İspanyol ekibinin genç takımında Torres, 15 maçta 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.
Relevo'nun haberine göre; Atletico Madrid'in U19 takımına teknik direktörlük yapan Fernando Torres, gelecek sezondan itibaren İspanyol devinin B takımını çalıştıracak.
Atletico Madrid'in B takımında şu anda 49 yaşındaki İspanyol Luis Tevenet görev yapıyor.
İspanyol ekibinin genç takımında Torres, 15 maçta 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.
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