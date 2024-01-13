Fernando Santos: 'Yeni bir sayfa açmalıyız!'

Trendyol Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremese de son maçını kazanarak ayağa kalmak için ilk adımı atan Beşiktaş'ta yeni Teknik Direktör Fernando Santos siyah-beyazlı takımın başında ilk mücadelesine taraftar önünde çıkacak.
Taraftarların tecrübeli çalıştırıcının ilk maçında Portekizli çalıştırıcıyı yalnız bırakmayacağı ve tribünleri doldurarak hem takıma hem de ona büyük destek vereceği öğrenildi. Beşiktaş ile idmanına çarşamba günü çıkan, o günden itibaren hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Santos dün idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
"YENİ BİR SAYFA AÇMALIYIZ"
İlk hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu ancak Trendyol Süper Lig'de de yakaladıkları çıkışı sürdürmeleri gerektiğini belirten siyah-beyazlı takımın teknik patronunun, "Kupa bizim için ilk hedef ama lig maçlarına da tam konsantrasyon ile çıkmamız şart. En kötü olasılıkla sezonu üçüncü bitirmeliyiz. Bunun için de Fatih Karagümrük'ü yenmeliyiz. Çaykur Rize maçında aldığımız galibiyet böylece daha anlamlı hale gelecektir. Rize karşısındaki performansınız çok iyiydi. Aynı anlayış ile sahaya çıkarsak kazanan taraf biz oluruz. Eski dönemi unutup yeni bir sayfa açmalıyız" dediği öğrenildi.
ZEMİNİ İNCELEDİ
Beşiktaş Teknik Direktör Fernando Santos ile teknik ekibi, bugün oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi dün Tüpraş Stadı'nda saha zeminiyle kapalı alanlarında incelemelerde bulundu. Portekizli çalıştırıcı, stat sorumlusu personelden saha zemini ve stadın genel durumu hakkında bilgiler aldı. Öte yandan siyah-beyazlılar, bugünkü maçın hazırlıklarını tamamladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, pas ile şut çalışmasının ardından taktik çalışmalar yapıldı.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.
Taraftarların tecrübeli çalıştırıcının ilk maçında Portekizli çalıştırıcıyı yalnız bırakmayacağı ve tribünleri doldurarak hem takıma hem de ona büyük destek vereceği öğrenildi. Beşiktaş ile idmanına çarşamba günü çıkan, o günden itibaren hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Santos dün idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
"YENİ BİR SAYFA AÇMALIYIZ"
İlk hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu ancak Trendyol Süper Lig'de de yakaladıkları çıkışı sürdürmeleri gerektiğini belirten siyah-beyazlı takımın teknik patronunun, "Kupa bizim için ilk hedef ama lig maçlarına da tam konsantrasyon ile çıkmamız şart. En kötü olasılıkla sezonu üçüncü bitirmeliyiz. Bunun için de Fatih Karagümrük'ü yenmeliyiz. Çaykur Rize maçında aldığımız galibiyet böylece daha anlamlı hale gelecektir. Rize karşısındaki performansınız çok iyiydi. Aynı anlayış ile sahaya çıkarsak kazanan taraf biz oluruz. Eski dönemi unutup yeni bir sayfa açmalıyız" dediği öğrenildi.
ZEMİNİ İNCELEDİ
Beşiktaş Teknik Direktör Fernando Santos ile teknik ekibi, bugün oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi dün Tüpraş Stadı'nda saha zeminiyle kapalı alanlarında incelemelerde bulundu. Portekizli çalıştırıcı, stat sorumlusu personelden saha zemini ve stadın genel durumu hakkında bilgiler aldı. Öte yandan siyah-beyazlılar, bugünkü maçın hazırlıklarını tamamladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, pas ile şut çalışmasının ardından taktik çalışmalar yapıldı.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.