Fernando Santos'un ilk işi: Psikoterapi

Beşiktaş'ın başında ilk defa sahaya çıkan Fernando Santos'un ilk işi takımı psikolojik olarak ayağa kaldırmak oldu.
Takımla birlikte dört idman gerçekleştirdikten sonra Karagümrük maçına çıkan Portekizli çalıştırıcı, karşılaşma öncesinde sözleriyle siyah beyazlı futbolcuların gözlerini açtı. Tesislerde takımla bir toplantı gerçekleştiren dünyaca ünlü çalıştırıcı, "Dört gün boyunca sizi dikkatle izledim. Şimdi sizile ilgili izlenimlerimi paylaşacağım." diyerek sözlerine başladı.
MORALLER TAVAN
"Yüzünüzde neden mutsuzluk var" diye soran Santos şöyle devam etti:
"Her takım, her oyuncu çok zor dönemler geçirmiştir. Önemli olan bunu atlatabilecek değerde olmaktır. Ben size bakınca çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım görüyorum. Hepiniz üst sınıf oyuncularsınız. Büyük takımın oyuncuları da böyle olur. Boşuna burada değilsiniz. Her biriniz seçilmiş oyuncularsınız. Harikasınız ve hak ettiğiniz değeri birlikte elde edeceğiz."
Santos'un bu sözleri sayesinde bütün oyuncuların morali tavan yaptı.
Takımla birlikte dört idman gerçekleştirdikten sonra Karagümrük maçına çıkan Portekizli çalıştırıcı, karşılaşma öncesinde sözleriyle siyah beyazlı futbolcuların gözlerini açtı. Tesislerde takımla bir toplantı gerçekleştiren dünyaca ünlü çalıştırıcı, "Dört gün boyunca sizi dikkatle izledim. Şimdi sizile ilgili izlenimlerimi paylaşacağım." diyerek sözlerine başladı.
MORALLER TAVAN
"Yüzünüzde neden mutsuzluk var" diye soran Santos şöyle devam etti:
"Her takım, her oyuncu çok zor dönemler geçirmiştir. Önemli olan bunu atlatabilecek değerde olmaktır. Ben size bakınca çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım görüyorum. Hepiniz üst sınıf oyuncularsınız. Büyük takımın oyuncuları da böyle olur. Boşuna burada değilsiniz. Her biriniz seçilmiş oyuncularsınız. Harikasınız ve hak ettiğiniz değeri birlikte elde edeceğiz."
Santos'un bu sözleri sayesinde bütün oyuncuların morali tavan yaptı.