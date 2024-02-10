Fernando Santos'un gözü Masuaku'da

Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, şu an için Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Arthur Masuaku'yu dört gözle bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Fernando Santos'un gözü Masuaku'da
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10 Şubat 2024 10:14
Beşiktaşlı sol bek Arthur Masuaku geri dönüyor. Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fildişi Sahili'ne elenen Kongo, şampiyonluk şansını kaybetti.

10 ŞUBAT'TA DÖNECEK

Beşiktaş'ın Kongolu sol beki Arthur Masuaku, 10 Şubat'ta oynanacak 3.lük karşılaşmasından sonra kulübüne geri dönecek.

Fernando Santos'un özellikle Masuaku'nun performansından çok memnun olduğu ve takıma katılmasını dört gözle beklediği öğrenildi.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 resmi maça çıkan Arthur Masuaku bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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