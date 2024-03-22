Fernando Santos'un gözü az süre alan oyuncularda!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alarak taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta, yedek oyuncuların takıma katkı yapmaması dikkat çekiyor. Milli aradan sonra kritik bir viraja girecek Kartal'da teknik heyet yedeklerin performansını artırmayı hedefliyor.
AZ SÜRE ALANLARIN FORM DURUMLARINI GÖRECEK
Teknik patron Fernando Santos cumartesi günü Karadağ ekibi Buducnost ve 26 Mart'ta Karagümrük'le oynayacakları hazırlık karşılaşmalarında resmi maçlarda fazla süre alamayan herkese şans verecek. Portekizli hoca bu maçlarda Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'ın form durumlarını görme fırsatı bulacak.
Santos, siyah-beyazlı takımın son 3 lig maçında sadece 1 gol atabilmesi nedeniyle Aboubakar'dan daha fazla yararlanmak istiyor. Aboubakar, Buducnost ve Karagümrük maçlarında hazır bir görüntü verirse önümüzdeki dönem ilk 11'de yer almaya başlayacak.
AZ SÜRE ALANLARIN FORM DURUMLARINI GÖRECEK
Teknik patron Fernando Santos cumartesi günü Karadağ ekibi Buducnost ve 26 Mart'ta Karagümrük'le oynayacakları hazırlık karşılaşmalarında resmi maçlarda fazla süre alamayan herkese şans verecek. Portekizli hoca bu maçlarda Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'ın form durumlarını görme fırsatı bulacak.
Santos, siyah-beyazlı takımın son 3 lig maçında sadece 1 gol atabilmesi nedeniyle Aboubakar'dan daha fazla yararlanmak istiyor. Aboubakar, Buducnost ve Karagümrük maçlarında hazır bir görüntü verirse önümüzdeki dönem ilk 11'de yer almaya başlayacak.
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