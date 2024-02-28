Fernando Santos'un derbi karnesi dikkat çekiyor

Beşiktaş'la ilk derbisinde Galatasaray'a karşı mücadele verecek olan tecrübeli hoca, Portekiz ve Yunanistan'da 35 büyük maça çıktı. 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Derbilerin yüzde 74'ünü kaybetmedi...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'un derbi karnesi dikkat çekiyor
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28 Şubat 2024 10:58
Pazar gecesi ligde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos yeni takımıyla ilk derbisine çıkacak. Portekizli teknik adamın geçmişte çalıştırdığı derbi performansına bakıldığında derbilerde başarılı bir performans çizdiği görülüyor.

35 DERBİDE 9 KEZ KAYBETTİ

Santos, kariyerindeki 35 derbi maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Portekizli teknik adam yüzde 74'lük kaybetmeme oranını yakaladı. Santos, Yunanistan'da PAOK'la Aris'e karşı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

BİLEĞİNİ BÜKMEK ZOR

Sporting'de Benfica'ya karşı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi; Porto'ya karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Benfica'nın başında ise Porto'ya karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, Sporting'e karşı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Santos; Porto ile Sporting'e karşı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi, Benfica'ya karşı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İLK DERBİSİ OLACAK

Fernando Santos, Beşiktaş'ın başındaki ilk derbisinde Galatasaray'ı yenmek istiyor. 

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