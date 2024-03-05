Fernando Santos'un büyük sorunu: Gol!

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 9 maça çıkarken 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 14 puan toplayan siyah-beyazlı takım 13 puanlık kayıp yaşadı.
Beşiktaş ligdeki son 9 maçta rakip ağları 9 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.
9 MAÇIN BEŞİNDE GOL ATAMADI
Kartal, Santos'la çıktığı 9 lig maçının 5'inde gol atamadı.
Bu karşılaşmalarda Pendik (4-0), Sivas (1-0) ve Galatasaray'a (0-1) mağlup olan siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor ve Kayserispor'la (D) 0-0 berabere kalmıştı.
Beşiktaş ligdeki son 9 maçta rakip ağları 9 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.
9 MAÇIN BEŞİNDE GOL ATAMADI
Kartal, Santos'la çıktığı 9 lig maçının 5'inde gol atamadı.
Bu karşılaşmalarda Pendik (4-0), Sivas (1-0) ve Galatasaray'a (0-1) mağlup olan siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor ve Kayserispor'la (D) 0-0 berabere kalmıştı.