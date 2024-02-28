Fernando Santos: 'Turu geçen taraf biz olmalıyız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacakları Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Hedeflerinin turu geçmek olduğunu söyleyen Santos şu ifadeleri kullandı;
"Kazanmak istiyoruz her maçtaki gibi. Kazanmak için hazırlandık. Rakibimizle yakın zamanda oynadık, bu yüzden de tanıyoruz. Kupa maçları, lig maçları gibi değil tek bir kazanan oluyor. O kazanan takım biz olmalıyız. O yüzden elimizden geleni yapacağız."
Hedeflerinin turu geçmek olduğunu söyleyen Santos şu ifadeleri kullandı;
"Kazanmak istiyoruz her maçtaki gibi. Kazanmak için hazırlandık. Rakibimizle yakın zamanda oynadık, bu yüzden de tanıyoruz. Kupa maçları, lig maçları gibi değil tek bir kazanan oluyor. O kazanan takım biz olmalıyız. O yüzden elimizden geleni yapacağız."
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