Fernando Santos: "Turu geçen taraf biz olmalıyız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacakları Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Santos: 'Turu geçen taraf biz olmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2024 20:17
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacakları Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin turu geçmek olduğunu söyleyen Santos şu ifadeleri kullandı;

"Kazanmak istiyoruz her maçtaki gibi. Kazanmak için hazırlandık. Rakibimizle yakın zamanda oynadık, bu yüzden de tanıyoruz. Kupa maçları, lig maçları gibi değil tek bir kazanan oluyor. O kazanan takım biz olmalıyız. O yüzden elimizden geleni yapacağız."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery