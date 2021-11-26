Fernando Santos: "Türkiye her zaman çok zor bir rakiptir"

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye eşleşmesi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fernando Santos: 'Türkiye her zaman çok zor bir rakiptir'
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26 Kasım 2021 20:47
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Dünya Kupası play-off'unda eşleştikleri A Milli Takımımız hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi yenmek istediklerini söyleyen Santos, "Şu anda İtalya hakkında konuşmamalıyız. Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. En önemli maçımız bu. Yenelim ve finale kalalım, ana hedefimiz bu." dedi.

A Milli Takımımızın zorlu bir rakip olduğunu söyleyen tecrübeli teknik direktör, "4-3-3 oynayan bir takımları ve çok iyi oyuncuları var. Türkiye her zaman çok zorlu bir rakip olmuştur. Her zaman zorluk çıkarırlar. Kendimizi hazırlayacağız. Katar'a gideceğimize dair inancım tam." ifadelerini kullandı.


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