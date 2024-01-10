Fernando Santos, transfer için devrede!

Beşiktaş, Renato Sanches'i PSG'den kiralık transfer etmek istedi ancak ilk teklifi geri çevirildi. Fernando Santos, bu transferde devreye girdi ve PSG ile Renato Sanches'i ikna etmek için girişimlere katıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fernando Santos, transfer için devrede!
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10 Ocak 2024 21:36
Beşiktaş, Renato Sanches için ilk teklifi geri çevrilmesine karşın baskısını sürdürüyor.

Portekiz'den Maisfutebol'un haberine göre; Roma'da kiralık olan ancak oynayamayan Renato Sanches için PSG yeni formül arayışlarına başladı. Oyuncusunun Roma'daki kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen PSG, yeni bir kulüple anlaşmak için arayışlara başladı.

Beşiktaş, bu noktada devreye girerek kiralama teklifi yaptı ancak bu teklif kabul edilmedi.

Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos, transfer görüşmelerinde devreye girerek hem PSG'yi hem Renato Sanches'i ikna etmek için girişimlere başladı.

26 yaşındaki Renato Sanches bu sezon Roma formasıyla sadece dokuz müsabakaya çıktı ve bir gol attı.

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