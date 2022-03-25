Fernando Santos'tan penaltı itirafı!

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fernando Santos'tan penaltı itirafı!
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25 Mart 2022 02:04
Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, A Milli Takımımız ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fernando Santo "Rui Patricio kaptanlarımızdan biri de olsa hazır değildi. Bu yüzden kalede Diogo'yu oynattım. Türkiye'ye karşı stratejim işledi. Cristiano Ronaldo gol atamadı ama Türkiye'yi rahatsız etti. Ronaldo alan açtı, diğer oyuncularımız rahatça gol attılar." dedi.

Burak Yılmaz'ın penaltı kaçırmasıyla ilgili konuşan Fernando Santos "Türkiye'ye karşı yüksek güvenle oynadık. Makedonya'ya da saygı duyacağız. Penaltı anı çok zordu. O dakikaya kadar oyunu kontrol ettik. 15 dakika kadar Türkiye oyunu dengeledi ve o arada da penaltı oldu. O penaltı anı gerçekten çok zordu. 2-2 olsa, her şey değişebilirdi." açıklamasını yaptı.

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