Fernando Santos'tan, oyunculara flaş sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos takımdaki bazı oyuncular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan, oyunculara flaş sözler
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21 Mart 2024 08:34
Son güncelleme 21 Mart 2024 08:37
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, savunma ve orta sahadaki jokeri Necip Uysal hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Portekizli teknik adam, Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette "Necip son derece profesyonel, verilen görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, çok çalışkan aynı zamanda centilmen ve efendi bir isim. Tam anlamıyla örnek alınması gereken bir oyuncu. Onunla çalıştığım için çok memnunum. Beşiktaş'a saha içi ve saha dışında büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"AYNI PERFORMANSI GÖSTEREMİYORLAR"

Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Santos "Şanssızlık peşimizi bırakmıyor. Bir de antrenmanlarda üst düzey performans gösteren nitelikli bazı oyuncular nedense maçlarda aynı performansı gösteremiyor. Bir seri yakalayabilsek takım havaya girecek ve gerçek gücümüzü göstereceğiz." diye konuştu.

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Necip Uysal bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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