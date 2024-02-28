Fernando Santos'tan oyunculara: ''Derbiyi değil kupayı istiyorum''

Beşiktaş'ta oyuncularının pazar günkü Galatasaray maçını düşünmelerini yasaklayan Portekizli hoca, "Şu anda bizim önceliğimiz Konyaspor. Kazanıp yola devam etmeli ve taraftarımıza Türkiye Kupası'nı hediye etmeliyiz" dedi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan oyunculara: ''Derbiyi değil kupayı istiyorum''
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28 Şubat 2024 09:02
Şampiyonluk yarışından bu sezon çok erken koparak taraftarına büyük hüsran yaşatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı bir numaralı hedef olarak belirledi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, bugün kupada Konyaspor ile oynanacak çeyrek final maçı öncesi takımını uyardı. Hafta sonu çıkacakları G.Saray derbisini kafalarından silmelerini isteyen Portekizli hoca, "Şu anda tek gündemimiz Konyaspor. Bu maçın telafisi yok. Sizden isteğim, sadece sıradaki maçınızı düşünmeniz. Kupa bizim önceliğimiz ve kazanmamız gerekiyor. Taraftarımızı sezon sonunda bir kupayla mutlu edelim. O yüzden şimdi Galatasaray'ı değil Konyaspor'u düşüneceğiz" dedi.

10 GÜN ÖNCEKİ MAÇLA HAZIRLIK

Bu arada Beşiktaş teknik heyeti, Konyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesi rakip analizini, 19 Şubat'ta yeşil-beyazlı takımı sahalarında 2-0 mağlup ettikleri karşılaşma üzerinden hazırladı. O mücadelede sergilenen futboldan memnun kalmayan Santos, hataları tek tek anlatarak topa sahip olan ve tempoyu ayarlayan taraf olmaları gerektiğini söyledi. Özellikle pas hataları üzerinde duran tecrübeli çalıştırıcının, defans hattına da özel uyarılar yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 8. kez karşılaşacak. Geride kalan 7 müsabakada Beşiktaş 2, Konya 3 kez kazandı. 2 mücadele de berabere bitti. 

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