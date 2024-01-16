Fernando Santos'tan Onur Bulut'a destek mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Santos, oyundan çıkarken ıslıklanan Onur Bulut için gelen soruya, "Öncelikle harika bir taraftarımız var. Fantastik bir taraftarımız var. Onları da tebrik ediyorum. Sürekli bizi destekliyorlar. Onların desteği olmadan maç kazanmak çok zor. Ama oyuncularıma öz güven lazım. Bazı oyuncuların iyi oynamaları için öz güvene ihtiyacı var. Ben şunu söylüyorum, sahadaki oyuncularıma güveniyorum. O yüzden onları desteklemelerini istiyorum" diye konuştu.
Beşiktaş da maç sonunda Fernando Santos'un sözleriyle birlikte Onur Bulut'un Eyüpspor maçında oyundan çıktığı anların görüntülerini paylaştı.
Santos, oyundan çıkarken ıslıklanan Onur Bulut için gelen soruya, "Öncelikle harika bir taraftarımız var. Fantastik bir taraftarımız var. Onları da tebrik ediyorum. Sürekli bizi destekliyorlar. Onların desteği olmadan maç kazanmak çok zor. Ama oyuncularıma öz güven lazım. Bazı oyuncuların iyi oynamaları için öz güvene ihtiyacı var. Ben şunu söylüyorum, sahadaki oyuncularıma güveniyorum. O yüzden onları desteklemelerini istiyorum" diye konuştu.
Beşiktaş da maç sonunda Fernando Santos'un sözleriyle birlikte Onur Bulut'un Eyüpspor maçında oyundan çıktığı anların görüntülerini paylaştı.