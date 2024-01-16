Fernando Santos'tan ilk emir: "Kupayı istiyorum"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Eyüpspor maçı öncesi oyuncularını uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan ilk emir: 'Kupayı istiyorum'
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16 Ocak 2024 12:59
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün 1. Lig'in lideri Eyüpspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Kartal'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Rakibimiz çok formda. Kesinlikle hata yapmak yok. Sonuna kadar gidip bu kupayı almalıyız" dedi.

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