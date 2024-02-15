Fernando Santos'tan iç transfer kararı

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Salih Uçan ve Cenk Tosun için kararını verdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan iç transfer kararı
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15 Şubat 2024 11:15
Beşiktaş'ta iç transfer masası kuruluyor. Yönetim adına görüşmeleri yürütücek Futbol Direktörü Samet Aybaba ile Fernando Santos bu hafta sonu bir araya gelecek.

KARAR VERİLDİ

Sözleşmeleri bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan konusunda iki aşama var; maaş ve teknik heyetin raporu. Ücret pazarlığında Salih Uçan ile yönetimin orta yolu bulabileceği, Cenk Tosun'un istediği rakam ile kulübün belirlediği arasında ise ciddi bir fark olduğu ifade ediliyor.

Fernando Santos'un, Salih Uçan'ın takımda kalması yönünde rapor vereceği, Cenk Tosun konusunda ise sezon sonunun beklenmesini önereceği söylendi.

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