Fernando Santos'tan, Gedson'a uyarı

Beşiktaş'ta sezon ilerledikçe formu düşen Gedson Fernandes'e teknik direktör Fernando Santos'tan uyarı geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Santos'tan, Gedson'a uyarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2024 08:18
Son güncelleme 15 Şubat 2024 08:19
Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos'tan vatandaşı Gedson Fernandes'e özel bir uyarı geldi.

Takımın en yetenekli futbolcuları arasında yer alan Gedson Fernandes, bu sezon takımdaki tüm oyuncular gibi performans düşüklüğü yaşamıştı.

Portekizli orta sahanın form grafiğini bir türlü üst seviyeye çıkaramaması sonrasında teknik direktör Fernando Santos'un, Gedson'u özel olarak uyardığı ve saha içi performansını artırmasını istediği bildirildi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery