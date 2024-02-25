Fernando Santos'tan Galatasaray sorusuna cevap!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, ligde İstanbulspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan Galatasaray sorusuna cevap!
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25 Şubat 2024 18:32
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, İstanbulspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos, "Çok farklı hazırlanmadık. Büyük bir ciddiyetle hazırlandık. Önemli olan, Konyaspor maçındaki ikinci yarıdaki performansı göstermemiz. Her rakibe aynı şekilde hazırlanmalıyız. O yüzden bugün yüksek konsantrasyon ile oynamak zorundayız. Konyaspor karşısındaki maçın ikinci yarıdaki performansını göstermeliyiz." dedi.

Portekizli teknik adam, sözlerine, "İstanbulspor son maçını 2-2 bitirdi. Maçı bırakmayan bir takım. Oyuncularımızın yüksek konsantrasyonda olması gerekiyor." diye devam etti.

Santos, kadroda bazı oyuncuların kart sınırında yer alması ve bir sonraki hafta Galatasaray ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Öyle bir durumu düşünmüyoruz. Her maç bizim için aynı önemde. Herkes bunu biliyor. O maçlara sonra bakarız, bizim için önemli olan bugün" cevabını verdi.

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