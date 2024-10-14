Fernando Santos'tan çok kötü başlangıç!

Azerbaycan, Fernando Santos ile Uluslar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı.
Santos ile Uluslar Ligi'nde dört maç oynayan Azerbaycan, bu maçların hepsinden mağlubiyetle ayrıldı ve dört maç sonunda puanla tanışamadı.
Azerbaycan'ın Fernando Santos ile Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde;
Azerbaycan 1-3 İsveç
Slovakya 2-0 Azerbaycan
Estonya 3-1 Azerbaycan
Azerbaycan 1-3 Slovakya
Santos ile Uluslar Ligi'nde dört maç oynayan Azerbaycan, bu maçların hepsinden mağlubiyetle ayrıldı ve dört maç sonunda puanla tanışamadı.
Azerbaycan'ın Fernando Santos ile Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde;
Azerbaycan 1-3 İsveç
Slovakya 2-0 Azerbaycan
Estonya 3-1 Azerbaycan
Azerbaycan 1-3 Slovakya