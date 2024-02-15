Fernando Santos'tan, Al-Musrati kararı

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Al Musrati, Beşiktaş formasıyla ilk maçına Kayserispor deplasmanında çıkmıştı. Libyalı futbolcu, oyuna sonradan dahil olmuş ve görev yaptığı kısıtlı dakikalar boyunca ortaya koyduğu performansla güven vermişti.
SANTOS KARARINI VERDİ
Takım antrenmanlarında da başarılı bir görüntü sergileyerek teknik ekibin beğenisini kazanan Musrati, Konyaspor karşılaşmasında Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
Savunma ağırlıklı bir futbol anlayışı benimseyen Fernando Santos'un, özellikle bire bir pozisyonlardaki sert görüntüsünden dolayı Musrati'den memnun olduğu ve tecrübeli futbolcuyu stoper hattının önünde kullanıp, rakibin hücum gücünü kırmayı planladığı bildirildi.
SEMİH KILIÇSOY GERİ SAYIMDA
Kara Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın Kayserispor karşılaşmasını boş geçmişti. Siyah-Beyazlı camianın kendisinden çok şeyler beklediği 18 yaşındaki yetenek, Konyaspor karşılaşmasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi istiyor.
Takım antrenmanlarına ek olarak bireysel de çalışmalar yapan Semih, pazartesi günü takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.
EMRECAN TERZİ GÖREV BEKLİYOR
Kartal'ın genç sol beki Emrecan Terzi, bu sezon Beşiktaş'ta zaman zaman umut verici performanslar sergilese de stabil bir form grafiği ortaya koyamamıştı.
Takım çalışmalarında hırsıyla teknik direktör Fernando Santos ve ekibini memnun eden Terzi, pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda oyanacak Konyaspor karşılaşması öncesi forma bekliyor.
SANTOS KARARINI VERDİ
Takım antrenmanlarında da başarılı bir görüntü sergileyerek teknik ekibin beğenisini kazanan Musrati, Konyaspor karşılaşmasında Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
Savunma ağırlıklı bir futbol anlayışı benimseyen Fernando Santos'un, özellikle bire bir pozisyonlardaki sert görüntüsünden dolayı Musrati'den memnun olduğu ve tecrübeli futbolcuyu stoper hattının önünde kullanıp, rakibin hücum gücünü kırmayı planladığı bildirildi.
SEMİH KILIÇSOY GERİ SAYIMDA
Kara Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın Kayserispor karşılaşmasını boş geçmişti. Siyah-Beyazlı camianın kendisinden çok şeyler beklediği 18 yaşındaki yetenek, Konyaspor karşılaşmasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi istiyor.
Takım antrenmanlarına ek olarak bireysel de çalışmalar yapan Semih, pazartesi günü takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.
EMRECAN TERZİ GÖREV BEKLİYOR
Kartal'ın genç sol beki Emrecan Terzi, bu sezon Beşiktaş'ta zaman zaman umut verici performanslar sergilese de stabil bir form grafiği ortaya koyamamıştı.
Takım çalışmalarında hırsıyla teknik direktör Fernando Santos ve ekibini memnun eden Terzi, pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda oyanacak Konyaspor karşılaşması öncesi forma bekliyor.