Fernando Santos'tan Aboubakar kararı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos, ligdeki kayıpları eksiklere bağlıyor. Şimdiye kadar istediği kadroları sahaya süremeyen Portekizli hoca başta Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Salih Uçan'ın dönmeleriyle birlikte hem oyun hem de skor olarak düzlüğe çıkacaklarına inanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan Aboubakar kararı!
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14 Şubat 2024 11:04
Beşiktaş'ta Kayserispor deplasmanında bırakılan iki puanın hayal kırıklığı yaşanıyor.

Üçüncülük yarışındaki en ciddi rakibi Trabzonspor'u yendikten sonra kupada Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kartal, Kayseri'de hem futbol hem de skor olarak beklentilere yanıt veremedi. Siyah-beyazlı takım ligde üçüncü sırayı Trabzonspor'a kaptırırken özellikle hücumda varlık gösteremedi.

ABOUBAKAR'A ŞANS VERECEK

Teknik Direktör Fernando Santos'un ligdeki kayıpları kadrodaki eksiklere bağladığı ifade edildi. Portekizli hoca başta Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Salih Uçan'ın takıma dönmeleriyle birlikte toparlanacaklarına inanıyor.

Eksikler yüzünden şimdiye kadar istediği kadroları sahaya süremeyen Santos özellikle yeni transfer Ernest Muçi ve Aboubakar'ın hücumdaki sorunları çözeceğini düşünüyor.

Siyah-beyazlı hocanın, Aboubakar'dan çok umutlu olduğu aktarıldı. Kadro dışı kararı kaldırılan Kamerunlu golcünün iyileşmesini dört gözle bekleyen Fernando Santos hazır duruma geldikten sonra oyuncusuna forma vermeye başlayacak. Siyah-beyazlı formadan uzun süredir uzak olan Aboubakar yüzde 100 kapasiteye ulaşınca düzenli olarak ilk 11'de yer alacak. 

 
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