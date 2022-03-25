Fernando Santos maç sonu sahada sigara yakmaya çalıştı

Portekiz Milli Takım teknik direktörü Fernando Santos, Milli Takımımıza karşı oynanan maçın ardından sahada sigara yakmaya çalıştı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya giren Santos, sigarasını çıkararak yakmak istedi. Sonrasında sahada olduğunu fark eden deneyimli teknik adamın sigarasını yere attığı görüldü.
Maç sonrası yaşanan ilginç an ise objektiflere böyle yansıdı:
Maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya giren Santos, sigarasını çıkararak yakmak istedi. Sonrasında sahada olduğunu fark eden deneyimli teknik adamın sigarasını yere attığı görüldü.
Maç sonrası yaşanan ilginç an ise objektiflere böyle yansıdı: