Fernando Santos maç sonu sahada sigara yakmaya çalıştı

Fernando Santos, Milli Takımımıza karşı oynadıkları maç biter bitmez sigarasını çıkardı ve yakmak üzereyken sahada olduğunu fark etti. Santos daha sonra sigarayı yere attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fernando Santos maç sonu sahada sigara yakmaya çalıştı
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25 Mart 2022 03:17
Portekiz Milli Takım teknik direktörü Fernando Santos, Milli Takımımıza karşı oynanan maçın ardından sahada sigara yakmaya çalıştı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya giren Santos, sigarasını çıkararak yakmak istedi. Sonrasında sahada olduğunu fark eden deneyimli teknik adamın sigarasını yere attığı görüldü.

Maç sonrası yaşanan ilginç an ise objektiflere böyle yansıdı:



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