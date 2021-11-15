Fernando Santos: "Korku ve endişeyle oynadık"

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Sırbistan maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fernando Santos: 'Korku ve endişeyle oynadık'
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15 Kasım 2021 01:28
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Sırbistan'a 2-1 mağlup oldukları ve Dünya Kupası'na direkt katılma hakkını kaçırdıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Korkarak oynadıklarını söyleyen Santos, "Korku ve endişeyle oynadık. Oyun içerisinde değişiklik yapamadık. Sorumluluk tamamen bana ait." dedi.

Dünya Kupası'na gideceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu takımın hala kazanacak kadar morali var. Play-off'ları geçip, Katar'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.


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