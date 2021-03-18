Fernando Santos: 'Gedson gelişim gösteremedi'

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü, Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes'in "takibindeki oyunculardan biri" olduğunu ifade etti.Azerbaycan, Sırbistan ve Lüksemburg maçları kadrosunda Gedson Fernandes'i almayan teknik adam, oyuncunun beklediği gelişmeyi gösteremediğini söyledi.Gedson'dan beklentilerinin daha yüksek olduğunu kaydeden Santos, "Gedson Fernandes'in ben her zaman milli takımın geleceği olacağını düşündüm. Buraya geldiğinde beni hep etkiledi, oynadığı maçlarda dikkatimi çekti. Onun düzenli olarak milli takımda olacağını düşünüyordum." dedi.22 yaşındaki oyuncunun gelişiminin durduğunu söyleyen antrenör, "Bir anda gözden kayboldu. Radarımızdan çıkmadı ama oynamamaya başladı. Kariyerindeki ilerleme durdu, beklediğim gelişmeyi gösteremedi. Bu oyuncular yine de radarımızdan kaybolmaz, takibimizdedir." ifadelerini kullandı.