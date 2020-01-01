Fernando Santos: 'Futbolda adaletsizlik yok, gol var'

Portekiz teknik dirktörü Fernando Santos, Belçika'ya yenildikleri maçı değerlendirdi.



Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada hayal kırıklığı yaşadıklarını söylerken, "Soyunma odasında ağlayan oyuncularım var. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Belçika 6 şut attı ve 1'i kaleyi buldu. Biz 29 şut attık ikisi direkten döndü. Futbolda adalet ya da adaletsizlik yoktur, gol atmak veya atamamak vardır!" sözlerini kullandı.



EURO 2020'ye şampiyonluk hayaliyle başladıklarını söyleyen Santos, "Söyleyecek fazla sözüm yok. Bu turnuvayı kazanabilirdik. Yeteneklerimize güveniyorduk. Biraz yotgunduk ama oyuncularım telafi edecek enerjiyi bulmuştu. Çok üzgünüz" diyerek açıklamalarını tamamladı.



