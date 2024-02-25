Fernando Santos: "Doğruları yaparsak kazanırız!"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos, İstanbulspor karşısında ilk dakikadan son düdüğe kadar etkili futbol istedi, "Maça iyi başlayalım ve mutlu bitirelim. Doğruları yaparsak kazanırız" dedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos: 'Doğruları yaparsak kazanırız!'
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25 Şubat 2024 09:10
Son güncelleme 25 Şubat 2024 09:11
Trendyol Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş bugün İstanbulspor'a konuk olacak. Kartal, Konyaspor'un ardından son sıradaki rakibini de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Fernando Santos kritik randevu öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi uyarıda bulundu. Son haftalarda maçların ilk yarılarında etkisiz performans ortaya koyduklarının altını çizen Portekizli hoca bu kez 90 dakika iyi futbol istediğini aktardı.

"SON SIRADA OLMALARI SİZİ ALDATMASIN"

İstanbulspor'un geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanından puan çıkardığına vurgu yapan siyah-beyazlı hocanın, "Rakibimizin son sırada olması sizi aldatmasın. Antalyaspor maçında iki farklı geriye düşmelerine rağmen geri dönmeyi başardılar. Bizim her şeyden önce maça etkili başlamamız lazım. Bu kez iyi başlayalım ve mutlu bitirelim. Konyaspor maçında özellikle ilk 25 dakika sahada yoktuk. Daha sonra doğruları yaptık ve kazandık. İyi oyunumuzu maçın tamamına yayarsak yine galip geliriz" diye konuştuğu vurgulandı.

Bu arada Beşiktaş, Santos yönetiminde deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremezken gol de atamadı. Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Kartal, Kayserispor'la golsüz berabere kalmıştı. 

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.




 
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