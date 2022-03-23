Fernando Santos: 'Bir final olacak'

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye karşılaşması öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"Oyun final şeklinde geçecek" diyen Santos, "Oyunla ilgili konuşalım. Yarınki oyun hakkında ekibimiz yüksek konsantrasyona sahip ve hazır. Sürekli çalıştık ve elimizden geleni yaptık buraya gelene kadar. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'ye odaklandık" dedi.



"KALPLERİNDEN OYNUYORLAR"



"Bütün futbolcularımın 11 milyon için oynayacağını biliyoruz. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz" ifadelerini kullanan tecrübeli hoca, "İngiltere, Fransa gibi ülkelerde oynayan birçok oyuncusu var Türkiye'nin. Çok kaliteliler, çok yaratıcılar. Agresif bir yapıya sahipler. Kalplerinden oynuyorlar. Kendi aileleri, kendi takımları, kendi ülkeleri için oynayacaklar. Önemli olan oyun. Biz de onlar gibi güçlü ve dayanaklı olmalıyız. Elimizden gelenin hepsini yapmalıyız. Türkiye'nin gerçekten çok iyi futbolcuları var. Sonucu belirlemeye yönelik oyuncuları var. Onlar da çeşitli karakterlere sahip ve çok değerli futbolcular. Maç git-gel şeklinde olacak büyük ihtimalle. Bazı karakterler bizim için pozitif bazıları negatif olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



İlk 11 için de konuşan Santos, "Aşağı yukarı ilk 11'imiz belli. Ufak şüphelerim var. Ama oyuna kadar 24 saat var. Birkaç şey değişebilir diye düşünüyorum" sözlerini kullandı.





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