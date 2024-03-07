Fernando Santos: 'Ben oyuncularıma inanıyorum'

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray karşılaşmasında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Futbol Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetici Feyyaz Uçar ile bir görüşme yaptı.
Talihsiz bir yenilgi aldıklarını söyleyen Portekizli çalıştırıcı "Savaştık mücadele ettik ama olmadı" ifadelerini kullandı ve Uçar ile Aybaba'ya üzüntüsünü belirtti.
"BEN OYUNCULARIMA İNANIYORUM"
İkinci yarıda sergilenen futbolun kendisini umutlandırdığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı "Sonradan yapılan değişikliklerle daha aktif olduk ama yine olmadı. Bir türlü gol bulamadık ancak ben oyuncularıma inanıyorum. Gaziantep maçıyla tekrar çıkışa geçeceğiz. Bu takım daha iyi olacak" diye konuştu.
Talihsiz bir yenilgi aldıklarını söyleyen Portekizli çalıştırıcı "Savaştık mücadele ettik ama olmadı" ifadelerini kullandı ve Uçar ile Aybaba'ya üzüntüsünü belirtti.
"BEN OYUNCULARIMA İNANIYORUM"
İkinci yarıda sergilenen futbolun kendisini umutlandırdığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı "Sonradan yapılan değişikliklerle daha aktif olduk ama yine olmadı. Bir türlü gol bulamadık ancak ben oyuncularıma inanıyorum. Gaziantep maçıyla tekrar çıkışa geçeceğiz. Bu takım daha iyi olacak" diye konuştu.