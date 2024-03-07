Fernando Santos: "Ben oyuncularıma inanıyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray karşılaşmasında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Futbol Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetici Feyyaz Uçar ile bir görüşme yaptı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Santos: 'Ben oyuncularıma inanıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2024 09:10
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray karşılaşmasında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Futbol Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetici Feyyaz Uçar ile bir görüşme yaptı.

Talihsiz bir yenilgi aldıklarını söyleyen Portekizli çalıştırıcı "Savaştık mücadele ettik ama olmadı" ifadelerini kullandı ve Uçar ile Aybaba'ya üzüntüsünü belirtti.

"BEN OYUNCULARIMA İNANIYORUM"

İkinci yarıda sergilenen futbolun kendisini umutlandırdığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı "Sonradan yapılan değişikliklerle daha aktif olduk ama yine olmadı. Bir türlü gol bulamadık ancak ben oyuncularıma inanıyorum. Gaziantep maçıyla tekrar çıkışa geçeceğiz. Bu takım daha iyi olacak" diye konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery