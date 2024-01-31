Fernando Santos, Aboubakar ile ilgili kararını verdi

Fernando Santos'un isteğiyle kadro dışı kararı kaldırılan Kamerunlu Vincent Aboubakar'ın tekrardan takıma katılacağı söylendi.
Portekizli teknik adam pazar günü Trabzonspor'la oynanacak kritik maçta Aboubakar'a forma vermeyi planlıyor.
TAKIMA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Trabzonspor'la pazar günü son derece kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi. Trendyol Süper Lig'de oynadığı son üç maçta Pendikspor'a 4-0 ve Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken, Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Kartal rakip filelere tek gol gönderemedi.
Siyah-beyazlılardaki gol probleminin had safhaya ulaşması kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın takıma dönüşünü kaçınılmaz hale getirdi. Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na veda eden golcü futbolcu takımla birlikte antrenmana çıkacak.
DERBİDE FORMA GİYECEK
Hücumdaki Cenk-Semih-Muleka üçlüsünü yeterli bulmayan Teknik Direktör Fernando Santos'un pazar günü Trabzonspor'la oynanacak maçta Aboubakar'a forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.
Sakatlığı düzelen yıldız futbolcu, Nijerya'ya 2-0 yenildikleri son 16 turu maçında 78. dakikada oyuna dahil olmuştu.
Bu arada Vincent Aboubakar'ın dönüşüyle birlikte takımda kadro dışı durumda oyuncu kalmayacak. Bailly'nin sözleşmesini feshederken Onana ve Rosier'i kiralık gönderen siyah-beyazlılarda Ghezzal'a af çıkmıştı.
Portekizli teknik adam pazar günü Trabzonspor'la oynanacak kritik maçta Aboubakar'a forma vermeyi planlıyor.
TAKIMA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Trabzonspor'la pazar günü son derece kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi. Trendyol Süper Lig'de oynadığı son üç maçta Pendikspor'a 4-0 ve Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken, Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Kartal rakip filelere tek gol gönderemedi.
Siyah-beyazlılardaki gol probleminin had safhaya ulaşması kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın takıma dönüşünü kaçınılmaz hale getirdi. Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na veda eden golcü futbolcu takımla birlikte antrenmana çıkacak.
DERBİDE FORMA GİYECEK
Hücumdaki Cenk-Semih-Muleka üçlüsünü yeterli bulmayan Teknik Direktör Fernando Santos'un pazar günü Trabzonspor'la oynanacak maçta Aboubakar'a forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.
Sakatlığı düzelen yıldız futbolcu, Nijerya'ya 2-0 yenildikleri son 16 turu maçında 78. dakikada oyuna dahil olmuştu.
Bu arada Vincent Aboubakar'ın dönüşüyle birlikte takımda kadro dışı durumda oyuncu kalmayacak. Bailly'nin sözleşmesini feshederken Onana ve Rosier'i kiralık gönderen siyah-beyazlılarda Ghezzal'a af çıkmıştı.