Fernando Santos, Aboubakar ile ilgili kararını verdi

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın, Fernando Santos'un kararıyla affedildiği iddia edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Santos, Aboubakar ile ilgili kararını verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2024 10:48
Fernando Santos'un isteğiyle kadro dışı kararı kaldırılan Kamerunlu Vincent Aboubakar'ın tekrardan takıma katılacağı söylendi.

Portekizli teknik adam pazar günü Trabzonspor'la oynanacak kritik maçta Aboubakar'a forma vermeyi planlıyor.

TAKIMA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Trabzonspor'la pazar günü son derece kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi. Trendyol Süper Lig'de oynadığı son üç maçta Pendikspor'a 4-0 ve Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken, Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Kartal rakip filelere tek gol gönderemedi.

Siyah-beyazlılardaki gol probleminin had safhaya ulaşması kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın takıma dönüşünü kaçınılmaz hale getirdi. Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na veda eden golcü futbolcu takımla birlikte antrenmana çıkacak.

DERBİDE FORMA GİYECEK

Hücumdaki Cenk-Semih-Muleka üçlüsünü yeterli bulmayan Teknik Direktör Fernando Santos'un pazar günü Trabzonspor'la oynanacak maçta Aboubakar'a forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Sakatlığı düzelen yıldız futbolcu, Nijerya'ya 2-0 yenildikleri son 16 turu maçında 78. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Bu arada Vincent Aboubakar'ın dönüşüyle birlikte takımda kadro dışı durumda oyuncu kalmayacak. Bailly'nin sözleşmesini feshederken Onana ve Rosier'i kiralık gönderen siyah-beyazlılarda Ghezzal'a af çıkmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery