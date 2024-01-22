Fernando Santos, 14 yıl sonra kabusu yaşadı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Pendikspor karşısında 4-0'lık mağlubiyet aldı. Bu skorla Portekizli çalıştırıcı kariyerinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Santos, 14 yıl sonra kabusu yaşadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2024 10:31
Beşiktaş'ın başında ikinci Süper Lig maçına çıkan Fernando Santos, deplasmanda alınan 4-0'lık Pendik mağlubiyeti ile kariyerinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı.

Son olarak PAOK'u yönetirken 2010 Şubat ayında PAS Giannina'ya 4-0 kaybeden tecrübeli hocanın takımları, 1996-97'den beri en fazla 4 farklı yenilgi aldı.

Santos; 1997'de Estrela'nın başındayken Porto'ya 4-0, Sporting ile Rio Ave'ye 4-0, AEK'yı yönetirken Zenit'e 5-1 ve yine AEK ile Iraklis'e 4-0 kaybetti.

Öte yandan Santos, Pendikspor yenilgisinin ardından, "Utanç duyuyoruz. Adana Demir maçında iyi bir galibiyet alacağız" diye konuştu.

NEREDEYSE YARIM ASIR OLMUŞTU

Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a deplasmanda 4-0 kaybeden Beşiktaş, 49 yılın en kötü istatistiklerine de imza atmış oldu. Siyah-Beyazlılar, 1975-76 ve 1980- 81 sezonlarının ardından ligin bu haftalarında en çok mağlubiyet aldığı sezonu yaşadı... 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery