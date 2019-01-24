Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges sarı kart sınırında bulunuyor.Teknik direktör Fatih Terim'in, Brezilyalı futbolcuya Göztepe deplasmanında kart görmemesi ve Alanyaspor maçında cezalı duruma düşmemesi için uyarıda bulunduğu ve dikkatli olması gerektiğini iletti.Fernando Reges, gördüğü 7 sarı kartla Galatasaray'ın en 'hırçın' futbolcularından biri olarak dikkat çekti.Bu sezon 13 maçta forma giyen Fernando Reges oynadığı son 4 maçta da sarı kart gördü.