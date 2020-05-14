Fernando Reges: 'Yeniden sahada olmak istiyorum'

Sezon başında 4,5 milyon avro bonservis bedeli ile Galatasaray'dan Savilla'ya transfer olan Fernando Reges, 1 Mart'ta Osasuna maçında yaşadığı sakatlık üzerine konuştu.
Sakatlıktan "yüzde 70" kurtulduğunu belirten Fernando, liglerin geri dönüşü ile beraber eskisi gibi güçlü şekilde dönebilmeyi umut ediyor.
"SAHADA OLMAK İSTİYORUM"
Açıklamalarda bulunan Fernando Reges; "Evde kalmak iyi oluyor ancak uzun süre evde kalınca dışarı çıkmak ve farklı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Diğer futbolcu arkadaşlarım gibi koşuyorum ve antrenman yapıyorum. Yeniden topa dokunmaya başladım. Takım arkadaşlarım ile birlikte sahada olmak istiyorum." dedi.
Bu sezon Sevilla forması ile 28 resmi maça çıkan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sakatlıktan "yüzde 70" kurtulduğunu belirten Fernando, liglerin geri dönüşü ile beraber eskisi gibi güçlü şekilde dönebilmeyi umut ediyor.
"SAHADA OLMAK İSTİYORUM"
Açıklamalarda bulunan Fernando Reges; "Evde kalmak iyi oluyor ancak uzun süre evde kalınca dışarı çıkmak ve farklı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Diğer futbolcu arkadaşlarım gibi koşuyorum ve antrenman yapıyorum. Yeniden topa dokunmaya başladım. Takım arkadaşlarım ile birlikte sahada olmak istiyorum." dedi.
Bu sezon Sevilla forması ile 28 resmi maça çıkan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın