Fernando Reges: 'Yeniden sahada olmak istiyorum'

Sezon başında 4,5 milyon avro bonservis bedeli ile Galatasaray'dan Savilla'ya transfer olan Fernando Reges, 1 Mart'ta Osasuna maçında yaşadığı sakatlık üzerine konuştu.Sakatlıktan "yüzde 70" kurtulduğunu belirten Fernando, liglerin geri dönüşü ile beraber eskisi gibi güçlü şekilde dönebilmeyi umut ediyor.Açıklamalarda bulunan Fernando Reges; "" dedi.Bu sezon Sevilla forması ile 28 resmi maça çıkan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.