Fernando Reges: ''Mayın sonunda şampiyon...''

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Reges, beIN Sports Haber kanalına röportaj verdi.Şampiyonluk, Fatih Terim ve takımdaki geleceği hakkında konuşan Brezilyalı futbolcunun açıklamaları şu şekilde;Galatasaray'ın tek bir amacı vardır. O da lider bitirmek. Şu an ne yazık ki lider değiliz ama Mayıs sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Hocamızın eksikliğini inanılmaz hissettik. Çünkü o bizim liderimiz. O olmadığında tabii ki çok etkilendik. Ama kısa süre içinde aramıza dönecek.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beni en çok üzen maç deplasmanda oynadığımız Porto maçı oldu. Çok iyi oynamıştık ama kaybettik. Benfica çok ciddi bir rakip. Ama biz de iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Sakatlık olmazsa bu eşleşmenin üstesinden gelebiliriz.Fatih Terim gibi çok büyük bir isimle çalışıyoruz. Kalbimize, beynimize girerek bizi maçlara en iyi şekilde hazırlıyor. Pep Guardiola gibi isimlerle çalıştım. Fatih Terim'i de bu isimler arasına koyarım.Sözleşmemin bitmesine 1.5 yıl kaldı. Sözleşmemin sonuna kadar burada kalacağım çünkü burada çok mutluyum. Umarım sözleşmem bittikten sonra da yeni sözleşme imzalarım ve takımda kalırım.