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Fernando Reges: ''Mayın sonunda şampiyon...''

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando Reges, beIN Sports Haber'e röportaj verirken önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fernando Reges: ''Mayın sonunda şampiyon...''
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10 Ocak 2019 20:12
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Reges, beIN Sports Haber kanalına röportaj verdi.

Şampiyonluk, Fatih Terim ve takımdaki geleceği hakkında konuşan Brezilyalı futbolcunun açıklamaları şu şekilde;

''MAYIS SONUNDA ŞAMPİYONLUK...''

Galatasaray'ın tek bir amacı vardır. O da lider bitirmek. Şu an ne yazık ki lider değiliz ama Mayıs sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Hocamızın eksikliğini inanılmaz hissettik. Çünkü o bizim liderimiz. O olmadığında tabii ki çok etkilendik. Ama kısa süre içinde aramıza dönecek.

''EN ÇOK ÜZEN MAÇ PORTO''

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beni en çok üzen maç deplasmanda oynadığımız Porto maçı oldu. Çok iyi oynamıştık ama kaybettik. Benfica çok ciddi bir rakip. Ama biz de iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Sakatlık olmazsa bu eşleşmenin üstesinden gelebiliriz.

''FATİH TERİM, PEP GİBİ...''

Fatih Terim gibi çok büyük bir isimle çalışıyoruz. Kalbimize, beynimize girerek bizi maçlara en iyi şekilde hazırlıyor. Pep Guardiola gibi isimlerle çalıştım. Fatih Terim'i de bu isimler arasına koyarım.

''UMARIM YENİ SÖZLEŞME İMZALARIM''

Sözleşmemin bitmesine 1.5 yıl kaldı. Sözleşmemin sonuna kadar burada kalacağım çünkü burada çok mutluyum. Umarım sözleşmem bittikten sonra da yeni sözleşme imzalarım ve takımda kalırım.

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