Fernando Muslera'nın son durumu

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve ayağı kırılan Fernando Muslera, en erken şekilde geri dönebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımın 34 yaşındaki Uruguaylı kalecisi, Florya'da yaptığı çalışma sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Fernando Muslera'nın paylaşımın altına birçok taraftar "Erken döneceksin inşallah" şeklinde yorumlarken yaparken, Uruguaylı kalecinin azmi takdir edildi.
Sarı-kırmızılı takımın 34 yaşındaki Uruguaylı kalecisi, Florya'da yaptığı çalışma sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Fernando Muslera'nın paylaşımın altına birçok taraftar "Erken döneceksin inşallah" şeklinde yorumlarken yaparken, Uruguaylı kalecinin azmi takdir edildi.