Fernando Muslera'nın sırrı: "Tek göz"

Fernando Muslera'nın sakatlık sonrası kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'la çalışırken tek gözünü bantla kapatması dikkat çekmişti. Bu idmanlarda refleksleri daha da gelişen Muslera, Samatta'ya geçit vermedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera'nın sırrı: 'Tek göz'
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09 Şubat 2021 09:04
Sahalara müthiş bir dönüş yapan Muslera derbi zaferinde önemli pay sahibi oldu.

Uruguaylı eldivenin özellikle ilk yarıda Samatta'nın çok yakından yaptığı kafa vuruşunu gözü kapalı olarak kurtarması alkış aldı.

Muslera'nın sakatlık sonrası kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'la çalışırken tek gözünü bantla kapatması dikkat çekmişti. Bu idmanlarda refleksleri daha da gelişen Muslera, Samatta'ya geçit vermedi. 



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