Fernando Muslera'nın sırrı: 'Tek göz'

Sahalara müthiş bir dönüş yapan Muslera derbi zaferinde önemli pay sahibi oldu.



Uruguaylı eldivenin özellikle ilk yarıda Samatta'nın çok yakından yaptığı kafa vuruşunu gözü kapalı olarak kurtarması alkış aldı.



Muslera'nın sakatlık sonrası kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'la çalışırken tek gözünü bantla kapatması dikkat çekmişti. Bu idmanlarda refleksleri daha da gelişen Muslera, Samatta'ya geçit vermedi.



