Fernando Muslera'nın büyük hayali!

Uruguay'ın yıldızı Fernando Muslera, Portekiz'e karşı aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Fernando Muslera, Uruguay - Portekiz maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Fernando Muslera'nın sözleri:

"Ne kadar güçlü bir savunmamız olduğunu biliyoruz. Fakat, farkı kaliteli hücum gücümüzle verdik. Dünya Kupası'nda en son noktaya kadar gitmek istiyoruz."

MUSLERA'NIN BÜYÜK HAYALİ

"Bir hayalimiz var. Neden hayal kurmayı bırakalım ki! Mutluyuz ama daha işimiz bitmedi. Daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. Bunu Fransa maçında da göstereceğiz."

Son Dakika Haberleri
...

Hikmet Karaman'dan Brezilya'ya Kupa baklavası: ''İnşallah uğurlu gelir''
...

Tataristan'ın başkenti Kazan, Dünya Kupası'na veda ediyor
...

İngiltere ve İsveç arasındaki tarihi rekabete yeni bir sayfa ekleniyor!

...

Hırvatistan ve Rusya arasındaki 4. randevu nefes kesecek! Tarihçesi...
...

Brezilya'da talihsiz sakatlık! Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı!...
...

John Stones: "Gördüğüm en düzenbaz, en pis takım Kolombiya"
...

Mustafa Çulcu: "Dünya Kupası finali Cüneyt Çakır'ın"
...

Japonya'dan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü
...

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanına kalp dayanmaz! Maçlar..
...

Kolombiya halkından Dünya Kupası sonrası inanılmaz karşılaşma!
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri