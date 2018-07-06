Fernando Muslera'nın büyük hayali!

Fernando Muslera, Uruguay - Portekiz maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.



İşte Fernando Muslera'nın sözleri:



"Ne kadar güçlü bir savunmamız olduğunu biliyoruz. Fakat, farkı kaliteli hücum gücümüzle verdik. Dünya Kupası'nda en son noktaya kadar gitmek istiyoruz."



MUSLERA'NIN BÜYÜK HAYALİ



"Bir hayalimiz var. Neden hayal kurmayı bırakalım ki! Mutluyuz ama daha işimiz bitmedi. Daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. Bunu Fransa maçında da göstereceğiz."



