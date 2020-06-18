Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olan Fernando Muslera, hastaneden taburcu oldu.



Fernando Muslera hastaneden çıkış yaptığı sırada basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.



34 yaşındaki Uruguaylı kaleci "Herkese teşekkür ederim. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Doktoruma, Galatasaray'a ve taraftarlara teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere." diyerek evinin yolunu tuttu.



