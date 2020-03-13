Fernando Muslera'dan seyircisiz oynama tepkisi

Galatasaray Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanma kararı hakkındifadelerini kullanmıştıSarı kırmızılıların erteleme talebi üzerine Fernando Muslera'dan da bir açıklama geldi.Uruguaylı file bekçisi futbolcuların da sağlığının önemli olduğunu ifade ederek,sözlerine yer verdi.Donk ve Lemina da sosyal medya hesaplarından çarpı işareti paylaştı