Fernando Muslera'dan %94'lük başarı!

%94'LÜK KURTARIŞ YÜZDESİ YAKALADI!

📽 Fatih Terim: "Bir daha penaltı olursa yine Gomis'e attıracağım. Derbilerde atmıyorsa varsın diğer maçlarda atsın. Zaten bir daha derbi yok. Gomis'ten vazgeçmek kolay değil." pic.twitter.com/AgofcXCjXj



— Sporx (@sporx) 29 Nisan 2018

ve'in Galatasaray'a gelmesinin ardından performansı eski başarılı günlerine dönen isimlerin başındageldi.Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ikinci yarıdaki büyük maçlardaki müthiş performansıyla adeta eski günlerine dönüş yaptı.Beşiktaş karşısında yaptığı 4 kurtarışla Galatasaray'a büyük katkı sağlayan Fernando Muslera, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı forma giydiği son dört maçta inanılmaz rakamlara ulaştı.Uruguaylı file bekçisi bu dört maçta sadece bir gol yerken, kaleye gelen 17 isabetli şutun 16'sına gol izni vermedi. Fernando Muslera toplamda yüzde 94'lük bir kurtarış yüzdesine ulaştı.Fatih Terim de maç sonunda Muslera'dan övgü dolu sözlerle bahsederken bu başarının mimarı olarak ''Muslera'nın formunun nedeni Taffarel'dir'' ifadelerini kullandı.