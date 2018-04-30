  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..

Fernando Muslera'dan %94'lük başarı!

Derbide Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray'da Muslera başarılı performansıyla öne çıkarken, Uruguaylı file bekçisinin son 4 büyük maçtaki başarısı rakamlara da yansıdı.

Kaynak: Sporx.com
Fernando Muslera'dan %94'lük başarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2018 09:27
Fatih Terim ve Taffarel'in Galatasaray'a gelmesinin ardından performansı eski başarılı günlerine dönen isimlerin başında Fernando Muslera geldi.

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ikinci yarıdaki büyük maçlardaki müthiş performansıyla adeta eski günlerine dönüş yaptı.

%94'LÜK KURTARIŞ YÜZDESİ YAKALADI!

Beşiktaş karşısında yaptığı 4 kurtarışla Galatasaray'a büyük katkı sağlayan Fernando Muslera, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı forma giydiği son dört maçta inanılmaz rakamlara ulaştı.

Uruguaylı file bekçisi bu dört maçta sadece bir gol yerken, kaleye gelen 17 isabetli şutun 16'sına gol izni vermedi. Fernando Muslera toplamda yüzde 94'lük bir kurtarış yüzdesine ulaştı.

Fatih Terim de maç sonunda Muslera'dan övgü dolu sözlerle bahsederken bu başarının mimarı olarak ''Muslera'nın formunun nedeni Taffarel'dir'' ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için