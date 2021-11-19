Fernando Muslera'ya özel idman

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kaptan Muslera endişesi yaşanıyor.



Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Bolivya'ya 3-0 yenildiği maçta hatalı bir gol yiyen ve performansı nedeniyle ülkesinde yoğun şekilde eleştirilen 35 yaşındaki kaleci, bugün Sarı-Kırmızılılarla antrenmana çıkacak. Pazar günkü derbi öncesi tecrübeli file bekçisinin moralinin ve motivasyonunun yükselmesi için teknik heyet Florya'da yoğun mesai harcayacak.



TERİM, ÖZEL GÖRÜŞME YAPACAK



Fatih Terim'in, Muslera ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.



Deneyimli hocanın, Uruguaylı kaleciye, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu ve kendisine güvendiğini ileteceği bildirildi.



