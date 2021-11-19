Fernando Muslera'ya özel idman

Milli takımda hatalı goller yiyen ve büyük moral bozukluğu yaşayan Fernando Muslera'ya özel destek verilecek.

, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera'ya özel idman
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19 Kasım 2021 12:25
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kaptan Muslera endişesi yaşanıyor.

Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Bolivya'ya 3-0 yenildiği maçta hatalı bir gol yiyen ve performansı nedeniyle ülkesinde yoğun şekilde eleştirilen 35 yaşındaki kaleci, bugün Sarı-Kırmızılılarla antrenmana çıkacak. Pazar günkü derbi öncesi tecrübeli file bekçisinin moralinin ve motivasyonunun yükselmesi için teknik heyet Florya'da yoğun mesai harcayacak.

TERİM, ÖZEL GÖRÜŞME YAPACAK

Fatih Terim'in, Muslera ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Deneyimli hocanın, Uruguaylı kaleciye, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu ve kendisine güvendiğini ileteceği bildirildi. 


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