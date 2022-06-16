Fernando Muslera üçüncü kez baba oldu

Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Fernando Muslera, 3. kez babalık sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Fernando Muslera üçüncü kez baba oldu
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16 Haziran 2022 19:03
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, üçüncü kez baba oldu.

Tecrübeli kalecinin Dominique adı verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Galatasaray Kulübü de Muslera için bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

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