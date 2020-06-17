Fernando Muslera: 'Türkiye'de emin ellerdeyim'

Ameliyat olan Fernando Muslera, ülkesinin basınına konuştu. G.Saray'ın 34 yaşındaki başarılı file bekçisi Türkiye'deki sağlık sistemi nedeniyle emin ellerde olduğuna vurgu yapıp övgüler yağdırdı.



Cimbom'daki

9. sezonunu

yaşayan Muslera,

bacağının kırıldığı pozisyonda ofsayt olmasının kendisini daha da çok üzdüğünün altını da çizip şöyle devam etti:

"Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye'de sağlık sistemi harika. Yaklaşık 2 saat süren bir operasyondu. Umarım her şey yolunda gider ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilirim.

Beni en çok

kızdıran şey, yaşadığım sakatlık

ofsayt olan bir pozisyonda

gelişti.









EŞİNDEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

34. yaşına bastığı gün ameliyat olan Fernando Muslera'ya eşi Patricia Callero sürpriz bir doğum günü yaptı. Hastaneye elinde '34' yazılı balonlarla gelen ve bir de pasta alan Callero, eşine de üzerinde 'mutlu yıllar' yazan gözlük taktırdı.



BAKAN'DAN TELEFON







Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fernando Muslera'yı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitene kadar devam edilmeli. Aksi halde rakiple girdiğimiz mücadele her maçta yaşanabilen durum."

Galatasaray, Fernando Muslera olmadan çıkacağı 7 maça hazırlanıyor. Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 6 ay sahalardan uzak kalacak Uruguaylı kaleciden sonra Okan Kocuk'u zor bir görev bekliyor.Sarı kırmızılıların Süper Lig'de oynayacağı kritik karşılaşmalarda ve şampiyonluk yolunda direkt rakibi olduğu Trabzonspor ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde kaleyi Okan Kocuk koruyacak. Sezon başında Bursaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Okan, 6 resmi maçta görev yaptı. 24 yaşındaki kaleci, Ziraat Türkiye Kupası'nda şans bulduğu 4 mücadelede kalesinde 6 gol gördü. Süper Lig'de forma giydiği 2 maçta 156 dakika sahada kalan Okan, 3 gole engel olamadı. Muslera'sız dönemde Okan Kocuk'un yedeği Berk Balaban olacak.