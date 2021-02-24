Süper Lig'in bu sezon da en iyisi

Galatasaray'ın artık efsanevi oyuncularından biri olan Fernando Muslera...Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak BB Erzurumspor maçıyla birlikte Uruguaylı kaleci Süper Lig'de 3. kez dalya diyecek. Geride kalan dönemde 299 lig maçına çıkan Muslera, 1 kez gol sevinci yaşarken 5 kez şampiyonluk gördü.Muslera böylece lig tarihinde 300 maç barajını aşan 4. yabancı oyuncu olurken diğer isimlerin üçü Türk vatandaşlığı almıştı. Muslera gelecek sezon da aynı istikrar ile devam ederse lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da eline geçirmiş olacak335 maç - Wederson Da Silva (Gökçek Vederson)328 maç - Cristiano Dos Santos Tita (Melih Gökçek Tita)307 maç - Misko Mirkovic (Mert Meriç)299 maç - Fernando Muslera (kaleci)* *:halen devam ediyorMuslera uzun süren sakatlığının ardından Süper Lig'e çok iyi bir giriş yaptı. Bu sezon görev yaptığı 7 maçta da galibiyet yaşayan ve Galatasaray'ın yeniden lider olmasında büyük pay sahibi olan Muslera, kalesinde sadece 3 gol gördü. Muslera bu dönemde kalesine gelen 30 isabeti şutun 27 tanesini çıkarmayı başardı ve %90 kurtarış yüzdesine ulaştıMaç:7Yediği Gol:3Yediği Gol Ort: 0,43Kalesine Gelen İ. Şut:30Kurtarış: 27Kurtarış Oranı: %90