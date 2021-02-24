Fernando Muslera, Türkiye tarihine geçecek!

Galatasaray'ın artık efsanevi oyuncularından biri olan Fernando Muslera, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 3. kez dalya diyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera, Türkiye tarihine geçecek!
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24 Şubat 2021 10:13
Galatasaray'ın artık efsanevi oyuncularından biri olan Fernando Muslera...

Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak BB Erzurumspor maçıyla birlikte Uruguaylı kaleci Süper Lig'de 3. kez dalya diyecek. Geride kalan dönemde 299 lig maçına çıkan Muslera, 1 kez gol sevinci yaşarken 5 kez şampiyonluk gördü.

Muslera böylece lig tarihinde 300 maç barajını aşan 4. yabancı oyuncu olurken diğer isimlerin üçü Türk vatandaşlığı almıştı. Muslera gelecek sezon da aynı istikrar ile devam ederse lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da eline geçirmiş olacak

Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncular

335 maç - Wederson Da Silva (Gökçek Vederson)
328 maç - Cristiano Dos Santos Tita (Melih Gökçek Tita)
307 maç - Misko Mirkovic (Mert Meriç)
299 maç - Fernando Muslera (kaleci)* *:halen devam ediyor

Süper Lig'in bu sezon da en iyisi

Muslera uzun süren sakatlığının ardından Süper Lig'e çok iyi bir giriş yaptı. Bu sezon görev yaptığı 7 maçta da galibiyet yaşayan ve Galatasaray'ın yeniden lider olmasında büyük pay sahibi olan Muslera, kalesinde sadece 3 gol gördü. Muslera bu dönemde kalesine gelen 30 isabeti şutun 27 tanesini çıkarmayı başardı ve %90 kurtarış yüzdesine ulaştı

Maç:7
Yediği Gol:3
Yediği Gol Ort: 0,43
Kalesine Gelen İ. Şut:30
Kurtarış: 27
Kurtarış Oranı: %90  

 


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