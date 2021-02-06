Fernando Muslera, 'Tamamen galibiyeti istedik'

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



ANNECİĞİME ARMAĞAN OLSUN



Tamamen galibiyet için hazırlandıklarını ifade eden Muslera, "Bu galibiyet için çok iyi hazırlandık. Geçen sene de yaptık, bu sene de kazandık. Bu galibiyeti aileme ve anneciğime armağan ediyorum" dedi.



ANAHTAR KELİME: OYNAMAKTI



"Bizim oyun anlayışımıza bakınca topa sahip olan bir Galatasaray var. Biz nerede olursak olalım, içeride dışarıda bunu yapıyoruz. Hafta boyunca bu şekilde çalıştık. Hocamız bize sürekli bunu öğütlüyor. 90 dakikaya bakınca topa ve oyuna hakim olan bir Galatasaray var. Topa sahip olunca rakibi daha çok yoruyorsunuz. Fenerbahçe'nin savunma arkasına top atma oyununu biliyorduk. Anahtar kelime oynamaktı. Geldik, oynadık ve güzel bir galibiyet aldık."



ARTIK TAMAMEN GERİ DÖNDÜM



"Tamamen çalışmaya başlıyorum. Ameliyattan 4 gün sonra ufak ufak çalışmalara başladım. Hocam Uruguay'a gitmeme, ailemle olmama izin verdim. Bir yandan da çalışmayı hiç bırakmadım. Fadıl hoca ve Scott'ın programlarını hep uyguladım. Arkadaşlarımın da buraya geldikten sonra verdikleri destek bu şekilde dönmemi sağladı. Anahtar kelime çalışmayı bırakmamaktı."



