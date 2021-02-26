Fernando Muslera, Süper Lig'de 3. kez dalya diyecek

Sezon Maç Yediği gol Gol yemediği maç Kırmızı kart Sarı kart Süre (Dk.) 2011-2012 39 29 20 1 4 3434 2012-2013 33 33 11 1 2 2960 2013-2014 29 25 11 2 2586 2014-2015 32 34 11 4 2880 2015-2016 33 46 7 3 2970 2016-2017 34 40 9 2 3060 2017-2018 33 33 13 6 2970 2018-2019 33 32 12 1 2970 2019-2020 26 19 13 1 2274 2020-2021 7 3 4 1 630 TOPLAM 299 294 111 2 26 26734

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 300. maçına çıkmaya hazırlanıyor.Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçta görev alması durumunda, üçüncü kez "dalya" diyecek.İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 34 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. lig maçına ise 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı.Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hep performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan tecrübeli kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı 10 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 299 lig maçında 294 gol yedi.Süper Lig maçlarının 111'inde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 188'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 26 kez de sarı kart gösterildi.Fernando Muslera, Galatasaray forması altında en fazla resmi maç oynayan yabancı futbolcu unvanına sahip.Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 299 Süper Lig maçının yanı sıra 39 UEFA Şampiyonlar Ligi, 19 Türkiye Kupası, 7 TFF Süper Kupa ve 6 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında forma giydi.Toplam 270 maçla Galatasaray formasını en fazla terleten yabancı futbolcu olan Muslera'yı, 239 karşılaşmayla Zoran Simovic takip ediyor. Faryd Mondragon 238 maçla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.Fernando Muslera, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre takımından ayrı kaldı.Geçen sezon Süper Lig'in 27. haftasında, 14 Haziran 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, 7 ayı aşkın süre takımdaki yerini alamadı.Tecrübeli kaleci, bu sezonun 20. haftasına 20 Ocak'ta Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta formasına kavuştu.Uzun süreli sakatlığının ardından tekrar kaledeki yerini alan Fernando Muslera, başarılı performansını devam ettiriyor.Galatasaray, Uruguaylı kalecinin dönüşüyle Süper Lig'de oynadığı 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı.Muslera, ligde forma giydiği 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapatırken, toplamda ise 3 gol yedi.Tecrübeli file bekçisi, ligde kalesine gelen 30 şutun 27'sini kurtarma başarısı gösterdi.Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra, sarı-kırmızılı forma altında bir kez de gol sevinci yaşadı.Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.Fernando Muslera'nın 10 sezonluk Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle: