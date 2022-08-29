Fernando Muslera: 'Şampiyonluk için çalışacağız'

Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Fernando Muslera, konuştu.



Muslera yaptığı açıklamada, "Uzun bir sezon. Takım birbirini daha iyi tanımaya başladı. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Uzun bir sezon olduğunu düşünürsek, ona göre en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve en iyi şekilde mücadele ediyoruz." dedi.



Şampiyonluk için kurulan bir kadro olduğuna değinen Muslera, "Kaliteli oyuncular geldi. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. Harika takım arkadaşları. İyi şekilde, güzel bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Ciddi şekilde çalışarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli file bekçisi son olarak, "Türk kaleciler iyi performanslar gösteriyor. Trabzonspor'un da iki kalecisi iyi. Muhammet Taha Tepe'yi tebrik ettim. İki net kurtardı, sahanın en iyisi diyebiliriz. Türk kalecileri iyi seviyede. Onları görünce mutlu oluyorum. Uğurcan Çakır'ın da sahalara dönmesini diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





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