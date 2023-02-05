Fernando Muslera sakatlandı! Galatasaray'dan açıklama...

Galatasaray'da Fernando Muslera, Trabzonspor maçına devam edemedi. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera sakatlandı! Galatasaray'dan açıklama...
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05 Şubat 2023 20:51
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlandı.

Sarı-kırmızılı takımın, Uruguaylı file bekçisi, 81. dakikada yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti.

Sedye ile kenara alınan Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." açıklaması yaptı.

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