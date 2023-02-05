Fernando Muslera sakatlandı! Galatasaray'dan açıklama...

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlandı.
Sarı-kırmızılı takımın, Uruguaylı file bekçisi, 81. dakikada yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti.
Sedye ile kenara alınan Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." açıklaması yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın, Uruguaylı file bekçisi, 81. dakikada yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti.
Sedye ile kenara alınan Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." açıklaması yaptı.
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