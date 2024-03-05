Fernando Muslera rekora yakın

Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 27 karşılaşmanın 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera rekora yakın
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05 Mart 2024 11:08
Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera, ilk yılında 33 maçın 17'sinde gol yememişti.

Geçen sezon ise 16 kez kalesini kapatan 37 yaşındaki eldiven, bu yıl 27 karşılaşmanın 14'ünde bunu başardı.

Daha bu haftadan ligdeki en başarılı 3. yılını geçiren Muslera, kendi rekorunu kırmaya yaklaştı. 

 
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